Escolas secundárias em Pequim reabrem no final de abril

As escolas secundárias em Pequim vão reabrir em 27 de abril, informaram esta segunda-feira as autoridades locais, após mais de três meses fechadas devido ao surto do novo coronavírus.

Com exceção da província de Hubei, de onde a doença é originária, a capital chinesa era a única divisão administrativa do país que não tinha ainda anunciado a retomada de aulas presenciais em nenhum dos diferentes níveis de ensino.

Em 27 de abril, os alunos do ensino secundário voltam à escola, enquanto os alunos do ensino básico terão que esperar até ao dia 11 de maio.