Esconde microfone no carro da ex-mulher e descobre que esta é lésbica

David Jones foi formalmente acusado de perseguição e será julgado em tribunal.

David Jones, um homem desconfiado de que a ex-mulher pudesse ter uma nova relação, colocou um microfone na bagageira do carro de Stacey para descobrir quem era o seu novo amor. David seguiu a mulher e descobriu que ela escondia uma relação lésbica, em Manchester, Inglaterra.

O pai de dois filhos estava bastante enciumado por desconfiar que Stacey tinha um novo namorado, até que a seguiu para um encontro secreto e viu a ex-namorada de mão dada com outra mulher, num centro comercial.

Stacey, sentindo-se perseguida, apresentou queixa de David quando descobriu o microfone na mala do carro, acompanhado da seguinte mensagem: "Vou encontrar-te onde quer que estejas!".

David, além do microfone, também controlava a ex-namorada através de uma aplicação que seguia a rota do carro.

Stacey revelou:" Nós já não éramos felizes juntos". "Ele estava constantemente a perguntar onde é que eu estava e aparecia nos sítios onde eu ía", confessou assustada. "Eu tinha muito medo, sentia-me seguida a cada passo que dava", revelou a mulher depois de encontrar o aparelho no carro.

David Jones, irritado com a nova relação da ex, decidiu enviar a Stacey uma fotografia do controlador que seguia a rota do carro, situação que deixou a mulher aterrorizada.

Jones defende-se dizendo que foi uma situação pontual, que apenas durou quatro dias até ele "saber a verdade".

A audição final está prevista para o próximo mês, onde é esperada uma condenação para que David se mantenha afastado de Stacey, com ordem de restrição.