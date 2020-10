Esconde-se em casas de banho da escola durante três dias para escapar a bullying

Um menino, que foi dado como desaparecido na Cotham School em Bristol, Inglaterra, esteve afinal escondido durante três dias nas casas de banho da escola para fugir a colegas que o estavam a ameaçar, segundo o jornal britânico Mirror. O ‘desaparecimento’ tinha sido reportado aos pais por parte dos professores e funcionários da escola como um ato de rebeldia.

Foi a própria criança que acabou por confessar que tinha estado escondida nas casas de banho da escola, quando confrontada pelos professores.

O pai, que não foi imediatamente contactado pela escola para dar conta do desaparecimento do filho, critica a instituição por não o ter informado imediatamente.



"Levamos muito a sério as alegações de bullying e o bem-estar dos nossos alunos e estamos a trabalhar com esta família para investigar", disse um porta-voz da escola ao jornal britânico Mirror. Entretanto, a escola já lançou uma investigação para apurar o que aconteceu.