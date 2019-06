Escorrega de água mais longo do mundo vai ser inaugurado este verão

O maior escorrega do mundo está prestes a ser aberto ao público, na ilha de Penang, na Malásia, e tem cerca de 1139 metros de comprimento.

Atualmente, o maior escorrega de água do mundo situa-se em Action Park, New Jersey, nos Estados Unidos, com 601 metros de comprimento. Significa assim, que o novo escorrega da Malásia será 535 metros mais longo.

O Guinness World Record precisa agora de confirmar o comprimento do slide para que possa reivindicar formalmente o título.

Com grandes tubos azuis e amarelos, a nova diversão aquática será aberta no parque temático Escape, em Penang. A abertura está prevista para Agosto, conta o jornal britânico The Mirror.

O parque divulgou as primeiras imagens do escorrega. Do início ao fim, cada viagem dura cerca de quatro minutos.