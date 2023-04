O escritor e jornalista espanhol Fernando Sánchez Dragó morreu, aos 86 anos, de enfarte, esta segunda-feira, em Espanha.De acordo com o jornal espanhol El País, Dragó morreu em Castilfrío de la Sierra, onde vivia com a atual namorada, Emma Nogueiro. Foi autor de mais de 40 obras literárias e professor de espanhol, literatura e história em universidades no Japão, Senegal, Marrocos e Quénia.