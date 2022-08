Escritor Salman Rushdie está acordado e com discurso "articulado" após ataque em Nova Iorque

O escritor Salman Rushdie, que permanece hospitalizado depois de ter sido esfaqueado durante um evento na passada sexta-feira em Nova Iorque, está acordado e com um discurso "articulado", revela a CNN Internacional, que cita uma fonte ligada à investigação.

Rushdie, de 75 anos, foi submetido a uma longa operação depois de ter sido atacado quando se preparava para intervir numa palestra.





De acordo com a mesma fonte, o autor do livro "Os Versículos Satânicos" estava consciente e cooperativo para as perguntas feitas pelos investigadores.Hadi Matar, de 24 anos e natural de Nova Jérsia, é o principal suspeito do ataque. Foi intercetado por pessoas que se encontravam no local e detido de seguida pelas autoridades.Após a cirurgia, Andrew Wylie, agente do esscritor, revelou que Salman "deverá perder um olho".