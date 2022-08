O escritor Salman Rushdie, alvo de um brutal ataque, foi retirado do ventilador e já consegue falar, confirmou no domingo o seu agente literário, Andrew Wylie. “Começa agora um longo caminho para a recuperação. Os ferimentos são graves, mas Rushdie está no bom caminho”, acrescentou Wylie.



O escritor, de 75 anos, foi esfaqueado na sexta-feira, quando se preparava para discursar num evento literário no Instituto de Chautauqua, em Nova Iorque (EUA).









