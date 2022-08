"Recuperação está a ir na direção certa": Agente de Salman Rushdie atualiza estado de saúde do escritor

O escritor Salman Rushdie foi hospitalizado na sexta-feira com ferimentos graves, depois de ter sido esfaqueado durante uma palestra em Nova Iorque. De acordo com o agente, o escritor está a recuperar e já não se encontra ligado a um ventilador."Ele está desligado do ventilador, pelo que o caminho para a recuperação começou", escreveu o agente, Andrew Wylie, num email enviado à agência Reuters. "As lesões são graves, mas a sua recuperação está a ir na direção certa", acrescentou.Salman Rushdie, de 75 anos, ia dar uma palestra sobre liberdade artística no Instituto Chautauqua, em Nova Iorque, quando Hadi Matar correu para subia do palco e esfaqueou o escritor.O suspeito declarou-se como inocente depois de ser acusado pelas autoridades de homicídio em segunda grau.