Escritores britânicos promovem digressão europeia contra o Brexit

Os escritores britânicos Ken Follett, Lee Child, Jojo Moyes e Kate Mosse iniciam em novembro uma digressão europeia para expressarem "preocupação" face aos acontecimentos políticos no Reino Unido e a sua rejeição ao "Brexit".

Os quatro autores, que vão passar por Madrid, Milão, Berlim e Paris, revelaram na terça-feira os seus planos em Londres à imprensa estrangeira e expressaram desconforto com o "atual debate político" e com a saída do país da União Europeia, com a qual não concordam.

"Fazemos isso porque estamos preocupados, sentimo-nos envergonhados, angustiados com os recentes acontecimentos políticos no nosso país nos últimos três anos", disse Ken Follett, autor de "Os Pilares da Terra" e cujos livros foram traduzidos em mais de 37 idiomas.