Escultura com imagem do rei de Espanha torna-se polémica por estar à venda para ser queimada

Obra de arte tem o preço de 200 mil euros.

14:44

Uma escultura que recria a imagem do Rei Felipe de Espanha tornou-se polémica na abertura da Feira Internacional ARCOmadrid, em Espanha, uma vez que está à venda para um comprador que a terá de queimar.



Segundo avança o site espanhol 20minutos, a escultura está à venda por 200 mil euros, tendo quatro metros e meio de altura.



Apresentada pela galeria italiana La Prometeo, de Ida Pisani, a obra de arte terá de ser queimada pelo futuro comprador ao longo do ano em que for adquirida, num local "legal e privado".



A escultura é criada em poliuterano e não é a primeira que cria polémica em Espanha. No ano passado, uma série de 24 fotografias "Presos Políticos na Espanha Contemporânea", também do artista Santiago Serra, foi alvo de polémica.