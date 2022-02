Escultura de 5.000 anos descoberta em Inglaterra vai ser exposta no Museu Britânico

Um tambor esculpido em giz com cinco mil anos, descoberto por grupo de arqueólogos britânicos, a cerca de 380 quilómetros de distância do monumento Stonehenge, em Burton Agnes, no norte de Inglaterra, vai ser apresentado ao público, pela primeira vez, durante a exposição "O Mundo de Stonehenge", no Museu Britânico, em Londres, Inglaterra.

"Esta é uma descoberta verdadeiramente impressionante e a mais importante peça de arte pré-histórica encontrada em terras britânicas nos últimos 100 anos", destacou Neil Wilkin, organizador da exposição.

De acordo com o museu, o artefacto tem sido estudado pelos arqueólogos desde 2015, quando foi encontrado, mas só agora foram apresentados os resultados da investigação. Foi construído em giz, na mesma época em que foi iniciada a primeira fase de construção do monumento Stonehenge - 3005 e 2890 anos a.C -, e os investigadores suspeitam que era usado para proteger crianças após a morte, equivalente a um talismã.

O objeto foi descoberto ao lado do túmulo de três crianças e estava próximo à cabeça da criança mais velha. No mesmo local encontrava-se também uma bola de giz e um alfinete de osso polido.

A semelhança deste artefacto com os "Tambores de Folkton" – três peças encontradas na região do norte de Yorkshire em 1889 - sugere que os povos da Grã-Bretanha e da Irlanda compartilhavam "estilos artísticos e provavelmente crenças a distâncias consideráveis", concluiu o Museu Britânico.