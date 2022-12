A detenção da vice-presidente do Parlamento Europeu, por suspeitas de corrupção, terá sido acelerada por escutas telefónicas comprometedoras para Eva Kaili. As interceções telefónicas terão revelado indícios do pagamento de alegadas luvas aos suspeitos na sequência de o Parlamento Europeu (PE) ter aprovado uma resolução política considerada suave sobre a situação dos direitos humanos no contexto do Campeonato do Mundo no Qatar.









