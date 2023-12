Esforços de resgate prosseguem no noroeste da China após sismo que fez 131 mortos

Os esforços de resgate prosseguem no noroeste da China, onde as temperaturas chegam a descer aos 14 graus negativos, após um terramoto que abalou partes das províncias de Gansu e Qinghai e matou 131 pessoas.

O terramoto de magnitude 6,2, que ocorreu pouco antes da meia-noite de segunda-feira na China, deixou também 734 feridos, danificou estradas e interrompeu o fornecimento de energia e telecomunicações, descreveram as autoridades locais.

Enquanto as equipas de resgate continuam à procura dos desaparecidos em edifícios desmoronados e, pelo menos, num deslizamento de terras, as pessoas que perderam as suas casas passaram uma noite fria de inverno em tendas nos locais de construídos à pressa.