"Esfrega-me a barriga e encoraja-me a comer": Mulher quer chegar aos 270 quilos até ao casamento e noivo apoia-a

Uma mulher em obesidade mórbida que consome cerca de 10 mil calorias por dia assumiu que quer chegar aos 272 quilos - tem atualmente 204 - até ao dia do seu casamento.



Jessica Wilson, de 26 anos, de West Chester, Pensilvânia, afirma que o noivo apoia neste seu objetivo. A mulher conheceu Eric Buddenhagen, de 34 anos, enquanto procurava alguém que a aceitasse com excesso de peso. Encontrou a sua 'alma gémea' num site destinado a pessoas que apreciavam mulheres corpulentas.







Quando Jessica revelou que queria ganhar mais 63 quilos para atingir seu 'objetivo de peso' de 272 quilos, o agora noivo aceitou e apoiou o objetivo de Jessica.



Um mês depois, Jessica começou a consumir de forma diária e regular cerca de 10 mil calorias, tudo com o apoio de Eric.



O gerente de atendimento ao cliente pediu a namorada em casamento em dezembro ao esconder um anel de noivado num gelado.

Agora, o casal espera atingir o objetivo de Jessica e casar este ano para continuar a jornada de alimentação em excesso em conjunto.

"Esfrega-me a barriga e encoraja-me a comer", revelou Jessica.



O casal diz-se feliz e Jessica diz que apesar de obesa é "saudável".