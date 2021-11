Eslováquia decreta confinamento geral de duas semanas devido à Covid-19

O Governo da Eslováquia decretou esta quarta-feira um confinamento geral, por duas semanas, que terá início à meia-noite, com o objetivo de conter o crescimento exponencial das contaminações com o novo coronavírus.

"A situação será avaliada dentro de 10 dias e, se a situação permitir uma abertura, serão os vacinados e os curados os beneficiados", disse o primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, durante uma conferência de imprensa.

A Eslováquia -- que tem uma taxa de vacinação de 43%, com uma população de 5,4 milhões de habitantes - regista a maior incidência de infeções com covid-19 em todo o mundo, com uma taxa acumulada em sete dias de 1.296 casos por 100.000 habitantes.