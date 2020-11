Eslováquia vai testar todos os habitantes com mais de 10 anos à Covid-19 em apenas dois dias

"É a maior operação logística do Exército desde que o país se tornou independente", disse o ministro da Defesa, Jaro Nad.



A presidente eslovaca Zuzana Caputová já classificou entretanto a ideia de "inviável" e pediu para o plano ser redesenhado, após as Forças Armadas dizerem que não há pessoal devidamente treinado em número suficiente para levar a cabo os testes.



Há relatos de pessoas que tiveram que esperar mais de duas horas nas filas para serem testadas.



O teste é gratuito e de caráter obrigatório. Quem não o fizer, se for parado pela polícia e não tiver consigo uma prova de resultado negativo do teste à Covid-19, pode ser multado. Por sua vez, quem testar positivo, terá que cumprir uma quarentena igualmente obrigatória de 10 dias.

"Este será o nosso caminho para a liberdade", disse o primeiro-ministro do país, Igor Matovic.



A concretizar-se, a Eslováquia, um país de 5,5 milhões de habitantes, será o primeiro país de tamanho 'pequeno' a testar toda a população.

A Eslováquia iniciou este sábado um plano massivo de testagem de toda a sua população com mais de 10 anos à Covid-19, avança a BBC. O plano é testar quase 80% da população, através do teste rápido ao coronavírus.Apesar deste teste ter uma percentagem de erro de 30%, os resultados são conhecidos passados 30 minutos.O governo pretende completar os testes em apenas dois dias e promover mais uma testagem em grande escala já na próxima semana.Para concretizar o objetivo, o governo precisa de contratar um total de 45.000 profissionais, entre médicos, soldados e polícias, que vão estar distribuídos por 5.000 pontos de testagem. No entanto, até ao momento, apenas 20.000 foram contratados.