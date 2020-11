O objetivo da campanha, que decorreu no fim de semana, foi detetar e isolar o maior número possível de casos, numa tentativa de quebrar as cadeias de transmissão. Ao todo, 38 359 pessoas, 1,06% do total da amostra, testaram positivo e vão agora ficar isoladas.







Múltiplas vagas no Inverno e na Primavera

O Conselho científico do governo francês alertou para a possibilidade de “vagas sucessivas até ao final do inverno” e na próxima primavera. O mesmo Conselho adicionou ainda que, independentemente do sucesso das medidas tomadas contra o vírus, “não será suficiente para evitar outras vagas”.