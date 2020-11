Eslováquia testou metade da população para a Covid-19 em apenas um dia

Metade da população da Eslováquia foi, no sábado, testada à Covid-19. Segundo o The Guardian, o resto da população será testada este domingo.



Esta testagem acontece após o anúncio, há duas semanas, do plano para a realização de testes rápidos para despistagem ao novo coronavírus em toda a população do país com mais de dez anos. "Será uma operação inédita na Eslováquia. Se decidirmos que deve ser um teste obrigatório, devemos mudar a lei", disse na altura o primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matovic.

evitar um novo confinamento no país, com uma população de 5,5 milhões de pessoas.





O objetivo éDe acordo com o governo eslovaco, foram testadas no sábado 2,58 milhões de pessoas, das quais 25.850 (1%) testaram positivo e devem ficar em quarentena.Apesar de ser gratuito e voluntário, quem não quiser fazer o teste terá que cumprir quarentena obrigatória. O primeiro-ministro pediu desculpa por pressionar a população a participar, mas defendeu que a situação justifica a ação: "A liberdade deve juntar-se à responsabilidade para protegermos os mais fracos entre nós".O plano de testagem, inédito, está a ser observado atentamente por outras nações, escreve o jornal britânico.