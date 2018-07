Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espaço aéreo belga encerrado após falha informática

Controlador de tráfego Belgocontrol está a tentar encontrar uma solução para o problema.

Por Lusa | 16:35

A Bélgica encerrou o seu espaço aéreo devido a um problema de sobrecarga nos seus planos de voo, anunciou esta quinta-feira a Belgocontrol, a empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo, que se referiu a um "problema muito raro".



Os aviões não podem sobrevoar o país desde cerca das 16h00 locais (15h00 em Lisboa).



"Alguns aviões estão em terra, outros foram forçados a aterrar", referiu em declarações à agência noticiosa France-Presse (AFP) Alain Kniebs, porta-voz da Belgocontrol, que se referiu a uma situação de caráter excecional.



Numa mensagem na rede social Twitter, a empresa disse que estava a promover o "céu limpo" até à resolução dos problemas técnicos com os planos de voo digitais.



A Belgocontrol não estava em condições de referir quantos voos e quantos passageiros foram afetados pela situação.



"Trabalhamos numa solução para resolver o problema", insistiu Kniebs, sem precisar um prazo.



Segundo um porta-voz do Brussels Airport, a situação deverá ficar normalizada pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa).



Seis aeroportos belgas, incluindo o Brussels Airport e o Charleroi, foram afetados pela falha informática, para além de todos os aviões que sobrevoam a país até 8.000 metros de altitude, que corresponde à zona gerida pela Belgocontrol.



Para cima dos 8.000 metros, é um outro centro, em Maastricht (Holanda), que controla os aviões que sobrevoam território belga.