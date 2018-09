Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanca ex-cunhada por não querer fazer sexo a três com namorada lésbica

Mulher recusou pedido e foi agredida violentamente. Homem foi condenado a pena suspensa.

17:37

Carl Morgan, trabalhador da construção civil, espancou brutalmente a ex-cunhada depois de esta se ter recusado a fazer sexo a três consigo e com a namorada lésbica. O homem de 41 anos, que estava visivelmente alcoolizado, exigiu que Joanna Maher cedesse ao seu pedido.



Quando esta se recusou a fazer o que ele queria, Carl empurrou a ex-cunhada para o sofá e começou a disferir-lhe vários socos. A mulher ficou com os olhos negros, um lábio cortado e uma concussão. O caso ocorreu em Bridgend, no País de Gales.



O agressor foi condenado a uma pena suspensa de seis meses depois de ter assumido o crime. Em tribunal, Joanna explicou que sempre viu Carl como um irmão, uma vez que este tinha sido casado com a irmã, com quem já mantinha uma relação de amizade há 22 anos.



O advogado de Carl alegou em tribunal que o homem estava "fortemente intoxicado" e que sofria de problemas com álcool e canábis.



"Você é um idiota por se comportar desta maneira. É muito desagradável ver o quanto esta mulher ficou ferida. Deve ter sido um número sem fim de socos para ela ter ficado neste estado", afirmou o juiz antes de perpetrar a sentença que acabou por ser reduzida pelo homem ter confessado a culpa.