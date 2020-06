Espanca sobrinha com quem tinha relação amorosa após beber 10 latas de cerveja

Peter Blackburn, de 58 anos, foi preso após espancar a companheira, que se trata da própria sobrinha, após ter bebido 10 latas de cerveja, em Warrington, no Reino Unido.O homem terá ameaçado a jovem, que se encontrava deitada no chão, tendo depois usado as próprias mãos para a agredir, num jardim público. Dois construtores civis, que se encontravam a trabalhar numa obra num terraço próximo do local, conseguiram intervir e separar o tio da sobrinha.Blackburn ficou enfurecido e foi até casa, próxima do local, buscar uma faca para ameeaçar as duas testemunhas, que garantiram em tribunal ter temido pela vida.A polícia foi chamada e rapidamente deteve o homem que aparentava estar bastante alcoolizado. Em tribunal garantiu que agiu em legítima defesa para com os trabalhadores e negou o ataque à companheira. Acabou condenado a uma pena de prisão de 13 meses.