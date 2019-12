Espancam e matam homem para conseguir roubar um dólar na véspera de Natal

Um homem de 60 anos morreu esta sexta-feira, três dias depois de ter sido espancado por um grupo de assaltantes que lhe roubaram apenas um dólar.



De acordo com o portal ABC News, Juan Fresnada não resistiu aos ferimentos do assalto que aconteceu na véspera de Natal, em Nova Iorque.





Ao que tudo indica, Fresnada e o companheiro, Byron Caceres, de 29 anos, estavam a caminhar pela Third Avenue, no bairro residencial de Morrisania, no distrito de Bronx, quando, cerca das 13h30 locais, foram abordados pelo grupo assaltantes.Depois de se recusarem a entregar os pertences aos ladrões, foram atacados.Os assaltantes conseguiram levar apenas um dólar, que era a única coisa de valor que a vítima possuia.Após o ataque, o grupo colocou-se em fuga.A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital em estado crítico, no entanto acabou por morrer.A polícia já se encontra a realizar investigações.