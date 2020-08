Incêndio em Huelva obriga à retirada de mais de 3 mil pessoas. Veja as imagens

Pelo menos 3.200 pessoas foram retiradas de casa na região de Huelva devido a um incêndio que devastou quase 10.000 hectares na província espanhola e que permanece hoje ativo, segundo as autoridades locais.





Me parece que poco se esta hablando de esto, y es que es lo de siempre, Huelva como si ni existiera para el resto del mundo.

ESTO ES LA SIERRA DE HUELVA. Ni Notre Damme ni Australia, HUELVA. #HuelvaArde pic.twitter.com/9oxcKR0PaH — Luna. (@DemonCheshire) August 30, 2020

"É o maior incêndio desde o início do ano na Andaluzia", disse à AFP um porta-voz dos agentes florestais da região.

O incêndio florestal deflagrou na quinta-feira em Almonaster la Real e permanece ativo, desconhecendo-se a sua origem.

Perto de 3.200 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas preventivamente e já arderam cerca de 10.000 hectares, de acordo com o último balanço do executivo regional.

"O que nos preocupa é o fumo, razão pela qual as autoridades deslocam os residentes das localidades", explicou um porta-voz do organismo florestal.

O exército foi convocado para ajudar as centenas de bombeiros no local, numa altura em que o incêndio está a ser combatido em terra e também com meios aéreos.