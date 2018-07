Pablo Casado sucede a Rajoy como presidente do Partido Popular

Vice-secretário de Comunicação ganhou à antiga número dois do governo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por Lusa | 12:56

O congresso extraordinário do Partido Popular (direita) espanhol elegeu hoje em Madrid Pablo Casado, de 37 anos, para suceder a Mariano Rajoy na presidência do Partido Popular (direita).

Pablo Casado foi o mais votado pelos 3.082 delegados ao congresso, segundo dados provisórios citados pela imprensa espanhola, tendo ganho o braço de ferro contra Soraya Sáenz de Santamaría, que concorria com ele ao lugar, depois de os dois terem sido os mais votadas nas primárias realizadas há duas semanas.

O novo líder da direita espanhola, com 37 anos, foi o candidato mais jovem à sucessão de Mariano Rajoy, tendo tido uma ascensão meteórica no partido até chegar ao lugar de vice-secretário responsável pela para a Comunicação do PP que ocupou até agora.