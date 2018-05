Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy recusa convocar eleições antecipadas após moção de censura

Governante acusou Sanchéz "de querer ser presidente a qualquer preço".

13:47

O primeiro-ministro Mariano Rajoy, a enfrentar uma moção de censura apresentado pelo partido PSOE, afirmou durante uma conferência de imprensa no Palácio da Moncloa que não vai convocar eleições antecipadas.



O governante acusou ainda Pedro Sanchéz, o líder dos socialistas, de "querer ser presidente do Governo a qualquer preço".



Rajoy acredita que uma moção de censura só iria trazer instabilidade política ao país e iria prejudicar fortemente a recuperação económica do país. "É má para a Espanha", defende.