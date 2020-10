Para tal, será necessário decretar mais uma vez o estado de emergência, visto que juridicamente não haverá outra forma de conseguir limitar um direito tão fundamental como sair de casa à hora que se quer.







O ministro da Saúde de Espanha, Salvador Illa, confirmou esta terça-feira que o Governo está a ponderar decretar o recolher obrigatório em todo o país, para evitar que as pessoas saiam à rua durante a noite.Para tal, será necessário decretar mais uma vez o estado de emergência, visto que juridicamente não haverá outra forma de conseguir limitar um direito tão fundamental como sair de casa à hora que se quer.Outras comunidades espanholas terão também sugerido aplicar a mesma medida, que vai agora ser analisada pelo governo central. Salvador Illa deixou ainda o alerta de que se “aproximam semanas muito duras”.

Bélgica pode ter de fechar



A Bélgica poderá voltar a ter de impor um confinamento nacional caso o número de novas infeções por Covid-19 e de internamentos hospitalares não diminua, admitiu terça-feira o virologista Yves Van Leathem.





Recolher em Itália



A região da Campânia, no sul de Itália, vai impor o recolher obrigatório a partir das 23h no próximo fim de semana. Na segunda-feira, a região da Lombardia, no norte do país, tomou uma decisão semelhante.





Casos vieram de Portugal



A província chinesa de Shaanxi registou três novos casos importados de Covid-19 em cidadãos chineses que passaram por Portugal. Tratam-se de pessoas provenientes de Angola, Cabo Verde e Bolívia que fizeram todas escala em Lisboa.





Máscara em Berlim



A capital alemã impôs terça-feira o uso obrigatório de máscara nos mercados, filas e em 10 ruas pedonais movimentadas.





Irlanda em confinamento por seis semanas



O governo irlandês decretou o confinamento obrigatório no país a partir desta quinta-feira e durante seis semanas.



Os cidadãos estão proibidos de se deslocarem para mais de 5 KM das suas casas, os bares e restaurantes só vão poder servir em take-away e o comércio não essencial vai fechar, naquelas que são algumas das medidas mais rigorosas na Europa. As escolas e creches ficam abertas.