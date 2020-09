Espanha afasta confinamento a nível nacional

“Por agora, o confinamento de Madrid não avança”, afirmou o ministro, um dia depois de uma reunião com responsáveis das comunidades de Madrid, Castela-Mancha e Castela-Leão para analisar formas de reduzir os contágios entre estas regiões vizinhas.



O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, descartou esta quinta-feira a possibilidade de decretar um novo confinamento a nível nacional e também a criação de um perímetro de segurança à volta de Madrid por causa do recente aumento de contágios na região, responsável por um terço dos novos casos em Espanha.“Por agora, o confinamento de Madrid não avança”, afirmou o ministro, um dia depois de uma reunião com responsáveis das comunidades de Madrid, Castela-Mancha e Castela-Leão para analisar formas de reduzir os contágios entre estas regiões vizinhas.

Massificar testes rápidos



O Reino Unido vai acelerar os ensaios locais de testes rápidos à Covid-19 com o objetivo de conseguir massificá-los até ao fim do ano. Trata-se de testes à saliva, baratos, que dão o resultado em 20 minutos e podem ser feitos em casa.





36 dias a desaparecer



Um novo estudo mostra que o vírus desaparece do corpo, em média, 36 dias após os primeiros sintomas. Estudo sugere ainda que pacientes devem ser novamente testados quatro semanas após os primeiros sintomas para confirmar a cura.





Painel investiga OMS



A ex-PM neozelandesa Helen Clark e a antiga PR liberiana Ellen-Johnson Sirleaf vão liderar o painel independente que vai investigar a resposta da OMS à pandemia.





Trancados em casa



Três irmãos entre os 10 e os 17 foram trancados em casa pelos pais durante cinco meses, na Suécia, por receio da Covid-19.





EUA querem vacina no final de outubro



As autoridades de saúde dos Estados Unidos pediram aos governos estaduais para estarem preparados para iniciar a distribuição massiva de uma potencial vacina contra a Covid-19 já no final de outubro, com prioridade para os grupos de risco. A informação vem reforçar a ideia de que a Administração Trump pretende forçar a aprovação e distribuição da vacina antes das eleições. n