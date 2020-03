Espanha alarga estado de alerta com aumento de casos de coronavírus

A enfrentar o segundo pior surto de Covid-19 a nível europeu - só ultrapassada pela Itália -, Espanha vai prolongar por mais duas semanas o estado de emergência, anunciou este domingo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.



Após aprovação do parlamento, as restrições à circulação nas ruas vão estar em vigor até 11 de abril. A entrada de estrangeiros no país será também restringida, a partir desta segunda-feira, por 30 dias.

A decisão justifica-se pelos números, este domingo divulgados, do impacto do novo coronavírus no país. Em 24 horas, registaram-se mais 394 mortos, para um total de 1720 óbitos (no sábado eram 1326). Havia ainda 28 572 infetados, com quase mais 4 mil diagnósticos do que no dia anterior.



Em Madrid, que superou este domingo a marca dos mil mortos, foi instalado um hospital nos pavilhões de feiras com 1396 camas, mas que poderá chegar às 5 mil.



PORMENORES

Itália chora 5476 mortos

O último balanço, revelado este domingo à tarde, dava conta de um total de 5476 mortos em Itália, mais 651 do que no sábado. Havia também quase 60 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no país.



Proibido viajar no país

O governo italiano anunciou este domingo a proibição de viagens dentro do país, em mais uma tentativa de controlar a propagação do vírus. Já no sábado tinha sido dada a ordem para encerrar todas as atividades de produção que não sejam estritamente necessárias.



Região mais afetada

A região de Lombardia, que tem Milão como capital e que é a mais afetada de Itália, registou este domingo mais 360 mortos, num total 3450. Há 28 370 infetados.