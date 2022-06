Espanha anuncia quarta dose de vacina contra a Covid-19 para toda a população

Espanha vai dar uma quarta vacina contra a Covid-19 a toda a população, a partir do outono, sendo o primeiro país do mundo a anunciar a generalização de nova dose a todas as pessoas.

"Haverá quarta dose para toda a população", afirmou na quinta-feira a ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, que acrescentou que falta agora "decidir quando", mas que "provavelmente, será no outono", coincidindo com "a chegada de novas vacinas adaptadas a variantes".

Espanha já tinha anunciado a quarta dose de vacina contra o coronavírus da Covid-19 para as pessoas mais vulneráveis, portadoras de determinadas doenças consideradas graves.