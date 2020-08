Espanha aprova fecho das centrais térmicas de Lada, Meirama e Puente Nuevo

O Ministério para a Transição Ecológica do governo de Espanha autorizou as empresas Iberdrola, Naturgy e Viesgo a encerrarem as centrais térmicas de Lada 4 (Astúrias), Meirama (Corunha) e Puente Nuevo (Córdoba).

As autorizações constam de três resoluções da Direção Geral de Política Energética e Minas, do dia 31 de julho e que foram publicadas esta quinta-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol.

A central de Lada 4, de 350 megavolts de potência, está situada na região de Langreo, nas Astúrias.

O ministério autoriza à Iberdrola o encerramento sendo que a empresa deve levar a cabo o procedimento num prazo de dois meses e desmantelar toda a instalação antes que se cumpra um prazo de quatro anos.

A Iberdrola pediu o encerramento da central Lada 04 em novembro de 2017.

Um relatório solicitado pelo ministério à Rede Elétrica de Espanha (REE), emitido em dezembro de 2018, concluía, na altura, que o encerramento de Lada 4 não tinha incidência significativa na segurança do sistema elétrico e na distribuição.

No caso da Naturgy, a companhia tinha solicitado em dezembro de 2018 o encerramento do grupo 1 da central de Meirama (580 megavolts) e que está localizada em Cerceda, Corunha, Galiza.

O encerramento desta central deve ocorrer dentro de dois meses e o desmantelamento deve acontecer antes de 2024.

Em relação à Viesgo, a empresa solicitou o encerramento da central de Puente Nuevo (299 megavolts) em Espiel, Córdoba, Andaluzia, em dezembro de 2018.

O fecho da central de Puente Nuevo deve ocorrer num prazo de 18 meses e o desmantelamento num período de quatro anos.