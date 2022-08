Espanha aprova medidas urgentes para melhorar coordenação nos incêndios

O Governo espanhol adotou medidas urgentes para melhorar a resposta aos incêndios e a coordenação entre as várias regiões do país, que enfrenta este ano uma das maiores ondas de fogos de sempre.

As medidas foram esta quinta-feira ratificadas pelos deputados, numa sessão extraordinária do Congresso espanhol (parlamento), e pretendem reforçar a prevenção e combate aos fogos florestais "durante todo o ano", atendendo ao aumento do risco de incêndio.

Todas as regiões autónomas terão agora de elaborar novos planos de prevenção e combate que devem abarcar todo o território e todos os meses do ano.