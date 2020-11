Espanha bate novo recorde de infeções por Covid-19

Os novos casos de Covid-19 continuam a bater recordes em Espanha apesar de todas as medidas tomadas pelas autoridades das várias regiões autonómicas para limitar a circulação de pessoas. Nas últimas 24 horas, o país vizinho registou um total de 25 595 novas infeções, um novo recorde diário desde o início da pandemia. Foram ainda anunciadas 239 mortes no mesmo período de 24 horas.



O ministro da Saúde, Salvador Illa, pediu tempo para que as medidas impostas na última semana, como o recolher obrigatório noturno, possam dar os resultados esperados, que são “estabilizar, travar e fazer baixar” o número de contágios. “As comunidades tomaram medidas muito contundentes que certamente irão dar os seus frutos”, afirmou Illa, que se mostrou confiante de que “não será necessário chegar a impor confinamentos domiciliários” como sucedeu durante a primeira vaga.



pormenores



OMS alerta para vacinas



A Organização Mundial da Saúde alertou para a possibilidade de as vacinas contra a Covid-19 não serem “100% eficazes”, estimando ainda que só chegarão em meados de 2021.





Governo fomenta 2ª vaga







O esquema de descontos criado pelo governo britânico para incentivar o consumo em restaurantes durante o verão ajudou a impulsionar a segunda vaga no país, revelou um estudo.

Transferir pacientes



A Comissão Europeia pediu aos Estados-membros para que comecem a transferir pacientes com Covid-19 para outros países o mais rápido possível, devido ao “risco real” de sobrelotação nos hospitais.





Bélgica reforça medidas



O governo belga anunciou esta sexta-feira o fecho das escolas e de todo o comércio não essencial por duas semanas. O teletrabalho será obrigatório e só será permitido convidar uma pessoa a casa de cada vez.





Dezenas de milhares fogem de Paris



A imposição de um novo confinamento nacional em França levou a que dezenas de milhares de parisienses procurassem quinta-feira à noite sair da capital francesa para se dirigirem à província ou às segundas residências, provocando filas de trânsito que superaram os 700 quilómetros de comprimento. O pico de trânsito coincidiu com o horário do recolher obrigatório.