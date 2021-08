Espanha com 15.680 novos casos de Covid-19 e 102 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou 15.680 novos casos de covid-19 e 102 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados esta terça-feira divulgados pelo Ministério da Saúde.

O total de casos desde o início da pandemia eleva-se, assim, para 4.643.450, ao passo que o total de vítimas mortais é de 82.227, das quais 284 foram reportadas nos últimos sete dias, no âmbito do que é considerado a quinta vaga da pandemia no país.

A maior transmissão da doença continua a registar-se na faixa etária entre os 12 e os 19 anos, embora tenha caído 49 pontos desde a véspera (1.154), e também no grupo entre 20 e 29 anos, no qual a descida foi de 63 pontos nas últimas 24 horas (1.130).