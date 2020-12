Espanha com 45 mil mortos por Covid-19 até maio, mais 18 mil do que número oficial

Mais de 45 mil pessoas morreram ou suspeita-se que tenham morrido de covid-19 até maio em Espanha, cerca de 18.000 mais do que o número de mortes associadas à doença fornecido pelas autoridades nacionais, segundo dados publicados hoje.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, a covid-19, dentro do grupo das doenças infecciosas, foi a causa de morte mais frequente entre janeiro e maio de 2020, com 32.652 óbitos com o vírus "identificado" e 13.032 registadas com o vírus "suspeito".

As estatísticas confirmam que nenhuma morte provocada pelo novo coronavírus foi certificada entre janeiro e fevereiro, enquanto abril, com 26.305 casos (18.178 identificados e 8.127 suspeitos), foi o mês com a maior mortalidade devido a esta doença.