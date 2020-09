Espanha com mais de 12 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. É aumento diário recorde desde o início da pandemia

O "país vizinho" contabiliza, até ao momento, 566.326 casos confirmados de coronavírus e 29.747 mortes.



Espanha bateu esta sexta-feira o recorde casos diários de coronavírus confirmados em apenas 24 horas, desde o início da pandemia. Foram confirmadas 12.183 novas infeções por coronavírus e 48 mortos.

O Ministério de Saúde espanhol indica que Madrid é a cidade que conta com o maior número de novos contágios, uma vez que registou 1.427 casos nas últimas 24 horas. O País Basco, com 563 novos casos, e a Andaluzia, com 403, são regiões que também preocupam as autoridades de Saúde de Espanha.