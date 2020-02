Espanha confirma mais um caso positivo de coronavírus nas Canárias

Espanha confirmou, ao início da noite desta quarta-feira, mais um caso positivo por infeção de coronavírus. Segundo a imprensa, a paciente é uma mulher que esteve Itália entre 4 e 8 de fevereiro e que vive em Gran Valle Rey, na ilha de La Gomera, nas Canárias. A mulher está em isolamento no Hospital General de La Gomera.Com este caso, subiu para doze o número de casos confirmados de Covid-19 em Espanha, ainda que nem todos cidadãos do país: 4 casos em Tenerife, dois em Madrid, um em Castellón, na Comunidade Valenciana, e dois na Catalunha, além de dois pacientes que já tiveram alta – um alemão em La Gomera, também, e um britânico em Maiorca.O Covid-19 já infetou mais de 80.000 pessoas em todo o mundo, segundo os números das autoridades de saúde dos países e territórios afetados.Depois da China continental, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Itália e Irão são os países e territórios com mais casos de infeção.A Organização Mundial de Saúde (OMS) avisou na segunda-feira que o mundo tem de se preparar para uma "eventual pandemia" do novo coronavírus, considerando "muito preocupante" o "aumento repentino" de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.