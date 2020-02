Espanha confirma segundo caso de coronavírus

A Espanha confirmou este domingo o segundo caso de infeção pelo coronavírus no país.O paciente está a ser acompanhado no Hospital Universitário Son Espases em Palma de Maiorca. O Centro Nacional de Microbiologia espanhol informou que os testes efetuados ao um cidadão britânico admitido deram positivo, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada em França.O teste para coronavírus deu negativo para a mulher e as duas filhas, que não apresentaram qualquer sintoma.O primeiro caso no país foi confirmado a 31 de janeiro em La Gomera, nas Ilhas CanáriasO paciente fazia parte de um grupo de cinco pessoas que foram observadas e isoladas após a descoberta de que entraram em contato com um alemão diagnosticado com o vírus.