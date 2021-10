Espanha desmantela grupo ligado ao Daesh com membros em Barcelona e Madrid

Uma célula jihadista que atuava entre Madrid e Barcelona foi desmantelada na sequência de uma operação realizada nos últimos meses pelo Comissariado Geral de Informação (CGI) das autoridades espanholas.



Os cinco detidos que compunham este grupo terrorista estavam

preparados para o ataque

Nas buscas domiciliárias os investigadores encontraram

facões e munições de calibre 9 mm, além de objetos que teriam sido usados para falsificar documentos oficiais.



, avançou o jornal El Español.

As pistas que levaram os agentes do CGI a este grupo organizado surgiram após a prisão de três outros jihadistas em janeiro em Barcelona. Nessa operação, o líder da célula tinha manifestado a intenção de cometer um ataque terrorista na Europa.



O líder da célula terrorista desmantelada esta quarta-feira é um retornado do Daesh. Os outros quatro membros já estavam na Europa há vários anos, tendo entrado em Espanha nos últimos meses.



Quatro das detenções ocorreram na capital catalã e a quinta em Madrid.Todos os detidos já foram levados à justiça.