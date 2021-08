Espanha disponível para distribuir de forma mais uniforme água para o rio Tejo

As autoridades espanholas estão disponíveis para distribuir para o rio Tejo o caudal mínimo semanal acordado entre os dois países de forma "o mais uniforme possível", uma pretensão de Portugal.

"Espanha após conversações com a operadora dos empreendimentos hidroelétricos do Tejo Internacional naquele país, manifestou o seu empenho em distribuir o caudal mínimo semanal da Convenção (de Albufeira) de forma o mais uniforme possível ao longo dos dias da semana", informou esta quarta-feira à Lusa uma fonte do Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Portugal tinha manifestado preocupação com a distribuição diária do volume de água semanal, porque o tratado entre os dois países não prevê volumes diários vinculativos.