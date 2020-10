Espanha é o país que mais reduziu emissões de dióxido de carbono durante os primeiros meses de pandemia

Espanha é o país que mais reduziu as emissões de dióxido de carbono durante a primeira onda da pandemia de Covid-19 ao nível local, segundo um grupo de investigadores do projeto Carbon Monitor, citado pelo jornal espanhol El País.



Os pesquisadores calcularam as emissões de dióxido de carbono causadas pela produção de eletricidade, pelos voos, pelos edifícios públicos e comerciais e pela produção industrial.

Os resultados do estudo, realizado entre 1 de janeiro e 1 de julho, transparecem uma redução de 1.551 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o que significa uma diminuição em 8.8% face ao período homólogo de 2019.Abril foi o mês que registou a redução mais significativa nas reduções de dióxido de carbono, com uma queda de 16,9% face ao ano passado. No 'país vizinho', a redução da emissão deste gás chegou aos 18.8%."Embora esta seja uma queda sem precedentes, reduzir as atividades humanas não pode ser a resposta. Na verdade, o que precisamos é de mudanças estruturais e transformadoras nos nossos sistemas de produção e consumo de energia", referiu Hans Joachim Schellnhuber, diretor do Instituto Postdam de Pesquisas sobre Impacto Climático da Alemanha em comunicado.