Espanha está a 100 dias de alcançar a imunidade de grupo, garante primeiro-ministro

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu esta segunda-feira que daqui a 100 dias 70% da população que vive em Espanha estará vacinada, conseguindo-se assim alcançar a imunidade de grupo contra a covid-19 no país.

O chefe do Governo espanhol mostrou-se convicto de que o país chegará a este objetivo numa conferência de imprensa em Atenas, ao lado do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, com quem se tinha reunido para discutir a relação bilateral entre os dois países e várias questões relacionadas com a União Europeia.

Pedro Sánchez salientou que nos encontramos numa nova fase da pandemia porque, graças à vacinação, se está a começar a ultrapassar "a pior calamidade da humanidade em cem anos".