as entradas e saídas do território espanhol pela fronteira com Portugal só podem ser feitas através das passagens autorizadas e nos horários estabelecidos.

O governo espanhol anunciou esta sexta-feira que estendeu o fecho das fronteiras com Portugal até dia 16 e março.Segundo o jornal El País,A medida publicada no Diário Oficial do Estado (BOE), em Espanha, foi coordenada com as autoridades portuguesas.