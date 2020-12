Espanha estuda redução da semana de trabalho para apenas quatro dias

A Espanha prepara-se para aumentar o salário mínimo nacional para mil euros e está a estudar a hipótese de reduzir a semana de trabalho para apenas quatro dias.

A informação está a ser avançada pelo El Economista, que adianta que o objetivo desta alteração, que está a ser estudada pelo ministério do trabalho espanhol, é fazer aumentar o emprego.

Pablo Iglesias, secretário-geral do Podemos, afirma que esta alteração está em cima da mesa e que pode ter um impacto muito positivo no mercado de trabalho espanhol: "Poderia, sem dúvida, favorecer a criação de empregos".

Em declarações à TVE, Pablo Iglesias disse que sabe que "o ministério do trabalho e Yolanda Diaz - ministra do trabalho e economia social - estão a estudar o modelo que tem como foco a redução do tempo de trabalho", mas recusa avançar qualquer prazo.