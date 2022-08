Autoridades investigam 23 casos de agressões com seringas na noite em Espanha

A polícia espanhola está a investigar uma 'onda' de testemunhos e queixas de jovens mulheres que alegam ter recebido injeções em festas, à semelhança do que já aconteceu em vários outros países europeus, incluindo Reino Unido e França.



As autoridades, na Catalunha, estão a investigar já 23 casos, sendo que a maioria deles são na localidade turística de Lloret de Mar e Barcelona. Por outro lado, a polícia do País Basco já recebeu 12 denúncias nas últimas duas semanas.





O sucedido geralmente acontece sempre da mesma forma, isto é, as vítimas, na maioria mulheres jovens, encontram-se em espaços noturnos de diversão, quando sentem uma sensação de uma picada no braço ou nas pernas, e pouco depois começam a sentir-se enjoadas ou com sonolências, segundo relatam as autoridades espanholas.Porém, e após exames feitos às vítimas, estas não continham nenhuma substância ilícita no sangue, nem vestígios de abusos sexuais.A polícia continua a investigar o caso e mantém todas as linhas de investigação abertas, aconselhando ainda às pessoas que sejam injetadas durante a noite que se dirijam de imediato ao hospital mais perto.Estes ataques começaram a ser registados em Inglaterra, em 2021, passando depois para França, onde dezenas de casos similares criaram um clima estranho nos últimos meses.