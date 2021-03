Espanha levanta restrições com o Reino Unido mas mantém com Brasil e África do Sul

A Espanha levantou esta terça-feira as restrições à entrada por via aérea e marítima de passageiros provenientes do Reino Unido, mas prolongou as que estão em vigor nos voos do Brasil e da África do Sul até meados de abril.

"As restrições são mantidas com a África do Sul e o Brasil" até 13 de Abril, "mas não com o Reino Unido", onde o programa de vacinação contra o Covid-19 está muito avançado, disse hoje a ministra porta-voz do Governo espanhol, Maria Jesús Montero, depois do Conselho de Ministros semanal.

Os cidadãos britânicos devem a partir de agora estar sujeitos às mesmas regras em vigor no espaço Schengen, que exigem um teste PCR negativo para transitar entre países, explicou a porta-voz.