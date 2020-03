Espanha limita movimentos não essenciais dos cidadãos devido ao coronavírus

O governo espanhol vai colocar o país sob isolamento como parte das medidas do estado de emergência decretado para combater o novo coronavírus.

Os espanhóis terão que ficar em casa, a não ser que precisem de comprar comida ou fármacos, ir ao hospital, ir trabalhar ou outras emergências.

O Ministério do Interior espanhol vai controlar todas as forças policiais do país, incluindo as locais e regionais.

Segundo o governo, ainda está a decorrer o conselho de ministros em que se decidirão as medidas.



A seguir a Itália, Espanha é o país europeu mais atingido pelo coronavírus. Registam-se 5.753 casos confirmados este sábado, um aumento em 1.500 em 24 horas.