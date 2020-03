Espanha ordena encerramento de todos os hotéis do país

A Espanha ordenou, esta quinta-feira, o encerramento de todos os hotéis e alojamentos turísticos em todo o país. O objetivo é conter a pandemia de Covid-19 no país, que já levou o governo de Pedro Sánchez a decretar a quarentena obrigatória para todo o território.A medida deve ser tomada a partir do momento que os locais não tenham hóspedes – sendo que o limite para que tal aconteça é de uma semana.Além disso, serão também encerrados parques de campismo e de autocaravanas.Espanha – o quarto país mais afetado pelo novo coronavírus – tem 17.147 casos confirmados, 767 mortes e 1.107 pessoas recuperadas.A pandemia do novo coronavírus já provocou 8.784 mortos em mais de 209.000 casos de infeção registados em 150 países e territórios desde o início da epidemia, segundo os dados recolhidos até às 18h30 de hoje.