Espanha passa as mil mortes devido ao coronavírus

A Espanha ultrapassou esta sexta-feira a barreira dos mil mortos causados pela epidemia de Covid-19. O último balanço oficial apontava para 1002 óbitos desde o início do surto no pais vizinho, uma subida de 235 mortes em relação ao dia interior. Até ao final do dia de sexta-feira, Espanha registava um total de 19 980 casos, 1141 dos quais diziam respeito a pessoas internadas nos Cuidados Intensivos.

Perante o alastrar dos casos em todo o país e a crescente falta de camas e condições nos hospitais, os médicos preparam-se para tomar decisões difíceis sobre quem tratar. Um documento esta sexta-feira vindo a público determina que os profissionais de saúde devem dar prioridade no tratamento às pessoas com mais possibilidades de sobreviver, nomeadamente, pessoas com expectativa de vida de, pelo menos, dois anos e sem problemas de saúde crónicos.



PORMENORES

627 mortos em Itália

Itália registou 627 mortes nas últimas 24 horas, o número mais alto registado num só dia em qualquer país desde o início da pandemia. O país tem agora um total de 4032 mortes entre 47 021 casos registados num mês. Esta quarta-feira os jardins públicos foram encerrados e o governo ordenou às pessoas que façam exercício em casa.

Reino Unido fechado

O PM britânico, Boris Johnson, ordenou esta quarta-feira o encerramento de todos os restaurantes, bares, discotecas, ginásios, teatros e cinemas para tentar travar a propagação da epidemia de Covid-19, que já matou 177 pessoas no país. Johnson disse que é difícil retirar o "direito ancestral" dos britânicos de irem ao pub, mas garantiu que se trata de um "mal necessário".