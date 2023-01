Espanha pede multas de 57 milhões de euros à Glovo por contratos de trabalho irregulares

A inspeção do trabalho de Espanha pediu esta terça-feira multas de 57 milhões de euros à empresa de entregas Glovo por empregar "falsos recibos verdes" e por trabalho ilegal de 813 estrangeiros sem situação regularizada no país.

A proposta de sanção à Glovo foi confirmada pela própria empresa, que já disse que vai recorrer.

A Inspeção do Trabalho e Segurança Social propõe a aplicação desta multa à Glovo Madrid depois de ter inspecionado a atividade na capital espanhola da empresa, que faz entregas ao domicílio através de uma plataforma na internet.



Em setembro passado, as autoridades espanholas já tinham aplicado multas similares à Glovo em Barcelona e Valência.





As autoridades espanholas já aplicaram à Glovo multas de mais de 205 milhões de euros, envolvendo 37.348 trabalhadores.A Glovo já disse que vai recorrer desta nova proposta de sanção, alegando que o período de atividade da empresa que foi inspecionado é anterior à entrada em vigor da legislação conhecida como "lei ryder", em agosto de 2021, que regulou o tipo de contratos de trabalho destas plataformas, com o objetivo de acabar com os designados "falsos recibos verdes".