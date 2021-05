Espanha perto de atingir nível máximo de alerta antiterrorista

O Ministério do Interior espanhol elevou neste fim de semana para o nível 4, segundo mais grave de uma escala com cinco níveis, o alerta antiterrorista no país.

O executivo do país vizinho lançou mesmo um apelo à população em geral para que denuncie qualquer conduta suspeita observada na rua, no local de trabalho, nos meios de transporte, ou até na internet, para uma linha telefónica especial chamada ‘Stop Radicalismos’. São ainda incentivadas denúncias através de um endereço de email do ministério do interior, e para um site próprio com o mesmo nome.

Este alerta surge quando Espanha enfrenta um problema grave de imigração ilegal nos territórios de Ceuta e Melilla, que o país administra em solo marroquino.